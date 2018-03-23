Красная Поляна превратилась в "Красную планету" из-за африканской пыли

Курорты Красной Поляны накрыло песком из Северной Африки: снег на склонах приобрел оранжевый цвет. Об этом сообщают пользователи в соцсетях, делясь фото и видео.

"В горах сегодня как на Красной Планете. Будем стоить догадки или поверим синоптикам что это экологически чистый арабский песочек?" - отмечают пользователи Instagram.

Сообщается, что это произошло из-за сильного выноса пыли из Сахары.

Оранжевым стал и Сухум - столица Абхазии. Местные жители говорят, что небо в городе поменяло цвет, следы пыли видны на автомобиле.

Ранее сообщалось об аналогичной ситуации на острове Крит, где небо окрасилось в красный. Там местные жители вынуждены надевать маски, у многих проблемы с дыханием. ​

По данным Национальной обсерватории Афин, частота подобного явления за последние 20 лет увеличилась в два раза, а его интенсивность - на 50%. Причиной все более частых песчаных бурь специалисты называют опустынивание территорий на Севере Африки и, как следствие, увеличение количества пыли, переносимой ветром.