Барнаульскими коллекторами, выселившими семью из дома, заинтересовался Следственный комитет

В Барнауле следователи проверяют информацию о применении недозволенных методов при выселении семьи из дома.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Алтайскому краю, из соцсетей стало известно, что 21 марта в поселке Октябрьский города Барнаула сотрудниками одной из кредитных организаций, действовавших якобы в рамках исполнения судебного решения, было повреждено имущество граждан, а также применена физическая сила. В соцсетях сообщалось, что при этом присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые не пресекли возможные противоправные действия.

"В ходе проверки следствию предстоит установить все обстоятельства, изложенные в сообщениях социальных сетей, и дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СКР.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года один из телеканалов рассказал о незаконных действиях коллекторов в Санкт-Петербурге. Они неоднократно запугивали пожилую женщину, взявшую денежный займ в одной из микрофинансовых организаций города, и, в конце концов, известили ее о "смерти" внучки, разослав фото с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы.

Это вызвало широкий общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Вскоре одного из злоумышленников удалось задержать.