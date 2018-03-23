Барнаульскими коллекторами, выселившими семью из дома, заинтересовался Следственный комитет

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". В ведомстве пояснили, что изменения понадобились для исполнения поручения президента по созданию единого образовательного пространства, а ФГОСы вовсе не отменяют "творчество учителя". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование ;
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23.03.2018 11:52 Мск (13:52 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
Барнаульскими коллекторами, выселившими семью из дома, заинтересовался Следственный комитет
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коллектор коллекторы долг долги (2016) | Фото: Накануне.RU

В Барнауле следователи проверяют информацию о применении недозволенных методов при выселении семьи из дома.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Алтайскому краю, из соцсетей стало известно, что 21 марта в поселке Октябрьский города Барнаула сотрудниками одной из кредитных организаций, действовавших якобы в рамках исполнения судебного решения, было повреждено имущество граждан, а также применена физическая сила. В соцсетях сообщалось, что при этом присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые не пресекли возможные противоправные действия.

"В ходе проверки следствию предстоит установить все обстоятельства, изложенные в сообщениях социальных сетей, и дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СКР.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года один из телеканалов рассказал о незаконных действиях коллекторов в Санкт-Петербурге. Они неоднократно запугивали пожилую женщину, взявшую денежный займ в одной из микрофинансовых организаций города, и, в конце концов, известили ее о "смерти" внучки, разослав фото с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы.

Это вызвало широкий общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Вскоре одного из злоумышленников удалось задержать.

Другие новости по темам: Барнаул, коллекторы, СК, проверка
23.03.2018 11:52 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:52 Екб


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Барнаульскими коллекторами, выселившими семью из дома, заинтересовался Следственный комитет
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