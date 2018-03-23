"Спустились трое, кушают". Защитников башни встретили внизу, накормили и отправили в полицию

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала про защитников башни, которые спустились вниз

"Спустились все трое, сейчас кушают, от еды не отказались, пьют чай. Очень сильно замерзли", - рассказала Мерзлякова. По ее словам, одного из парней отправляют в больницу на рентген, сильно болит нога.

Один в 28-ой раз поднялся на башню, другой в первый раз, рассказала омбудсмен.

По словам отца одного из парней, теперь им предстоит визит в ОП№5, где находятся задержанные ночью участники акции и вещи спустившихся, отпустить обещали через час-полтора.