Рабочий "Магнитогорского металлургического комбината" погиб на территории одного из цехов предприятия

Рабочий "Магнитогорского металлургического комбината" погиб на территории одного из цехов предприятия, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Челябинской области. Инцидент произошел вечером 22 марта. "Мужчина от полученной травмы скончался в лечебном учреждении", - говорится в сообщении. По предварительной информации, сотрудник предприятия получил смертельную травму при монтаже оборудования из-за лопнувшего троса подъемного механизма. По данному факту организована доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

23.03.2018 11:41 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU

13:41 Екб





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Рабочий "Магнитогорского металлургического комбината" погиб на территории одного из цехов предприятия