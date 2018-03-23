Рабочий "Магнитогорского металлургического комбината" погиб на территории одного из цехов предприятия, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Челябинской области.
Инцидент произошел вечером 22 марта. "Мужчина от полученной травмы скончался в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, сотрудник предприятия получил смертельную травму при монтаже оборудования из-за лопнувшего троса подъемного механизма.
По данному факту организована доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.