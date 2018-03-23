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22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". В ведомстве пояснили, что изменения понадобились для исполнения поручения президента по созданию единого образовательного пространства, а ФГОСы вовсе не отменяют "творчество учителя". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование ;
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Общественники поручили властям Перми обеспечить инвалидов доступными парковками
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парковки для инвалидов, Пермь (2018) | Фото: onf.ru

Проблемы доступности парковок для инвалидов обсудили представители органов власти, общественных организаций инвалидов, образовательных учреждений на площадке Общероссийского народного фронда в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого ОНФ.

На заседании было отмечено, что с введением в краевой столице платных парковок, дума города утвердила реестр транспортных средств инвалидов, имеющих право пользоваться платными парковками без внесения платы. Однако это не всегда решает проблемы инвалидов, для которых припарковать свой автомобиль зачастую является непростой задачей.

Часто места для инвалидов оказываются заняты. За такое нарушение предусмотрен штраф, но зачастую это не останавливает автомобилистов. Поэтому было решено направить в ГУ МВД по Пермскому краю рекомендации активизировать работу по привлечению к ответственности нарушителей. К числу нерешенных вопросов относится отсутствие парковок для инвалидов возле социальных объектов. Целый ряд таких зданий не имеет специализированных мест для стоянки автомобилей. ОНФ направило письмо городским властям о необходимости организовать парковки для инвалидов там, где их еще нет. Часто в зимнее время специализированные парковки бывают завалены снегом, в то время как территория обычных машино-мест очищена. Общественники обратились к главе города с просьбой взять этот вопрос на контроль. Также участники совещания предложили вариант бесплатной парковки автомобилей инвалидов на любом месте платной парковки. Письмо с инициативой рассмотреть этот вопрос и актуализировать реестр транспортных средств инвалидов направлено в адрес пермской дирекции дорожного движения.

парковки для инвалидов, Пермь(2018)|Фото: onf.ru

"Защита прав и интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья заслуживает особого внимания как со стороны власти, так и со стороны общества. Эта проблема будет оставаться на контроле активистов Народного фронта", – отметила член регионального штаба ОНФ в Пермском крае, президент общественной организации "Счастье жить" Анастасия Гилева.

Летом общественники организуют акцию по проверке доступности парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями, во время которой волонтеры будут выявлять автомобили, занявшие места парковки для инвалидов, и прикреплять к ним листовки с информацией об ответственности за правонарушение.

Другие новости по темам: парковки для инвалидов, Пермь, платные парковки, онф
23.03.2018 11:40 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:40 Екб


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Общественники поручили властям Перми обеспечить инвалидов доступными парковками
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