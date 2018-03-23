Верховный суд не отменил решение о возврате банкротного дела "Тюменьстальмоста" в суд первой инстанции

Верховный суд РФ отказал в передаче кассационных жалоб конкурсного управляющего "Тюменьстальмоста" Елены Рыбасовой и ООО "Экспател" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Заявители просили отменить постановление суда округа и оставить в силе решение арбитража Тюменской области о банкротстве "Тюменьстальмоста", передает корреспондент Накануне.RU.

В июле 2017 г. решением Арбитражного суда Тюменской области предприятие признано банкротом, открыто конкурсное производство по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника. А январе АС Западно-Сибирского округаотменил решение арбитража Тюменской области. Верховный суд согласился с этим решением.

"Выводы суда округа соответствуют нормам права, основания для их переоценки отсутствуют. (...) Нарушений норм материального права, а также норм процессуального 3 права, влекущих за собой безусловную отмену оспариваемого судебного акта, судом округа не допущено. Основания для передачи кассационных жалоб на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отсутствуют", - говорится в решении ВС РФ.

Арбитраж Тюменской области начал повторное рассмотрение дела в феврале. В марте суд вынес решение о введении наблюдения сроком на три месяца в отношении "Тюменьстальмоста" по заявлению ООО "Экспател". Конкурсным управляющим вновь назначена Елена Рыбасова.