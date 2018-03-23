Верховный суд не отменил решение о возврате банкротного дела "Тюменьстальмоста" в суд первой инстанции

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". В ведомстве пояснили, что изменения понадобились для исполнения поручения президента по созданию единого образовательного пространства, а ФГОСы вовсе не отменяют "творчество учителя". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование ;
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Верховный суд не отменил решение о возврате банкротного дела "Тюменьстальмоста" в суд первой инстанции
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Тюменьстальмост (2017) | Фото: fotodom.net

Верховный суд РФ отказал в передаче кассационных жалоб конкурсного управляющего "Тюменьстальмоста" Елены Рыбасовой и ООО "Экспател" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Заявители просили отменить постановление суда округа и оставить в силе решение арбитража Тюменской области о банкротстве "Тюменьстальмоста", передает корреспондент Накануне.RU.

В июле 2017 г. решением Арбитражного суда Тюменской области предприятие признано банкротом, открыто конкурсное производство по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника. А январе АС Западно-Сибирского округаотменил решение арбитража Тюменской области. Верховный суд согласился с этим решением.

"Выводы суда округа соответствуют нормам права, основания для их переоценки отсутствуют. (...) Нарушений норм материального права, а также норм процессуального 3 права, влекущих за собой безусловную отмену оспариваемого судебного акта, судом округа не допущено. Основания для передачи кассационных жалоб на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отсутствуют", - говорится в решении ВС РФ.

Арбитраж Тюменской области начал повторное рассмотрение дела в феврале. В марте суд вынес решение о введении наблюдения сроком на три месяца в отношении "Тюменьстальмоста" по заявлению ООО "Экспател". Конкурсным управляющим вновь назначена Елена Рыбасова.

Другие новости по темам: Тюменьстальмост, банкротство, Фоника, Экспател
23.03.2018 11:22 Мск | Тюмень | Алёна Ласкутова
13:22 Екб


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Верховный суд не отменил решение о возврате банкротного дела "Тюменьстальмоста" в суд первой инстанции
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