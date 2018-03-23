В Кургане все выходные не будет воды в микрорайоне Заозерного и в поселке Малое Чаусово

В Кургане 24 и 25 марта планируются плановые отключения холодной воды.
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Коммунальщики будут врезать водопровод по адресу 1 микрорайон, 32, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".
24 марта с 9.00 до 22.00 воды не будет по следующим адресам:
- 1 микрорайон, 1, 2, 2А, 3 (детсад №116 "Лучик"), 4, 5, 6, 6Б, 7 (школа №20), 31, 32
25 марта водопровод будут врезать по адресу улица Авиационная, 9. Воды не будет с 9.00 до 22.00 во всем частном секторе поселка Малое Чаусово и в школе №14 по адресу улица Спортивная, 11.