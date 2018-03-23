В Кургане все выходные не будет воды в микрорайоне Заозерного и в поселке Малое Чаусово

23.03.2018 11:17 Мск | Курган | Михаил Белокрылов

13:17 Екб





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В Кургане все выходные не будет воды в микрорайоне Заозерного и в поселке Малое Чаусово