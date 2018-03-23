В "Клубе историков" рассказали о судьбах эмигрантов

Накануне в парке «Россия — моя страна» состоялось очередное заседание «Клуб историков» — совместного проекта исторического парка и фонда святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU. В этот раз перед преподавателями истории выступал главный редактор корпорации «Российский учебник», доктор исторических наук Руслан Гагкуев.

Он презентовал новый альбом «Русское зарубежье. Великие соотечественники. 100 судеб эмиграции в XX веке». Стоит заметить ,что на встрече обсудили и спорные вопросы в учебниках истории. «К спорным вопросам нужно подходить крайне взвешенно и сдержанно для того, чтобы ситуацию не испортить, "наклонив" ее в какую-то сторону. Это не значит, что не должно быть разных оценок событий. Нужно учить детей думать, в том числе используя материалы из учебника и дополнительные материалы», — считает Гагкуев.

В завершении встречи историк ответил на вопросы учителей и рассказал о текущих проектах корпорации «Российский учебник».

«Представлен очень интересный пласт информации. Также показали много учебников, методические разработки, которые на самом деле можно успешно использовать при работе», — поделилась своими впечатлениями от встречи учитель истории школы № 106 Лариса Лушова.

Напомним: «Клуб историков» – совместный проект Фонда святой Екатерины и парка «Россия – моя история», в рамках которого планируется проводить обучающие семинары для учителей истории Екатеринбурга, кинолектории, открытые лекции для студентов и школьников с приглашением ведущих специалистов по утвержденным темам. Мультимедийный парк начал работать в Екатеринбурге осенью 2017 года, свою миссию он определяет как задачу создания «живого» учебника истории, который будет интересен как взрослым, так и детям.

Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.