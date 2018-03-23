Минкомсвязи: К Facebook и WhatsApp гораздо больше вопросов, чем к Telegram

У Минкомсвязи гораздо больше вопросов к Facebook и WhatsApp, чем к сервису Telegram, заявил глава ведомства Николай Никифоров.

Он призвал "устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram".

"Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, к WhatsApp, к другим мессенджерам. Мы почему-то все время из контекста выдергиваем именно историю с Telegram", - цитирует Никифорова РИА Новости.

По его словам, претензии к мессенджерам касаются соблюдения законов, статуса организатора распространения информации и взаимодействия с правоохранителями. Никифоров подчеркнул, что эти вопросы к сервисам Facebook и WhatsApp "стоят гораздо более в остром ключе", чем к Telegram.

Напомним, ранее в очередной раз возникла угроза блокировки Telegram в России. 20 марта Верховный суд России отказался удовлетворить иск компании о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

После чего Роскомнадзор сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования.