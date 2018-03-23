В ЦИК надеются, что власть прислушается к лучшим идеям оппозиции, прозвучавшим в ходе избирательной кампании

В ЦИК надеются, что власть примет во внимание лучшие идеи оппозиции, которые прозвучали в ходе избирательной кампании. Об этом на заседании Центризбиркома, где рассматриваются результаты выборов президента РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент Накануне.RU.

Она поблагодарила всех кандидатов, участвующих в кампании. По ее словам, каждый из них "продемонстрировал ярко выраженную политическую индивидуальность" и поделился "эксклюзивным видением" развития страны.

Памфилова считает, что участие кандидатов в состоявшихся выборах будет способствовать в дальнейшем успешной реализации их политических замыслов. "Очень надеюсь, что наша власть прислушается, и какие-то лучшие идеи со стороны оппозиции тоже будут востребованы во благо общества", - добавила глава ЦИК.