Задержанных за проникновение на екатеринбургскую телебашню доставили в полицию

Нескольких задержанных за проникновение на недостроенную екатеринбургскую телебашню доставили в полицию. Остальные продолжают спуск с объекта, передает корреспондент Накануне.RU с места событий.

Напомним, сегодня ночью трое неизвестных проникли на телебашню и взобрались наверх. Они протестовали против ее сноса и требовали провести референдум. Пробыв наверху несколько часов, протестующие приняли решение спуститься вниз.

Изначально желающих попасть на телебашню было больше, в итоге было задержано восемь человек: Дмитрий Брильков, Семен Захаров, Андрей Ушаков, Денис Королев, Артем Васильев, Сергей Левин, Артур Кошкин и Александр Денисов. Известно, что сейчас они находятся в отделе полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти.

В ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД РФ по Екатеринбургу воздерживаются от каких-либо комментариев.

Напомним, снос телебашни намечен на 9 часов утра 24 марта. Перед самым обрушением прозвучат два предупреждающих сигнала сирены. Однако эксперты не исключают, что снос вышки может быть отменен в самый последний момент.