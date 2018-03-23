На Южном Урале по требованию прокурора из детских приютов уволили судимых сотрудников

В Кыштыме по требованию прокурора из детских приютов уволили работников, привлекавшихся к уголовной ответственности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Было установлено, что 13 сотрудников МУСО ЦПД "Горизонт" были допущены к работе с несовершеннолетними при отсутствии сведений о наличии судимости. В ходе проверки, оказалось, что два сотрудника, в том числе воспитатель ранее привлекались к уголовной ответственности.

Аналогичный факт был установлен в МУСО "Социальный приют для детей и подростков Кыштымского городского округа".

Прокурор потребовал от руководителей учреждений устранить выявленные нарушения. В результате один сотрудник отстранен от должности, двое уволены по собственному желанию.