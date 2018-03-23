Тюменец получил 9,5 лет за то, что в пьяном виде попытался убить троих взрослых и ребенка

56-летний безработный жителя села Степное наказан за попытку сжечь в пьяном угаре четверых людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Драма разыгралась в селе днем 5 декабря 2017 г. Его житель пьяным пришел в один из домов по улице Центральной. Он решил поговорить с сожительницей. Диалога не получилось. Кроме пассии и ее четырехлетней дочери в доме находились еще две жительницы Степного.

Преступник поджег дом, дождался, пока он "разгорится", и скрылся. Находившимся в доме людям удалось эвакуироваться, никто в итоге не пострадал. Однако дом и имущество внутри было уничтожено, сумма ущерба – 93 тыс. руб. Суд отправил поджигателя на девять с половиной лет в колонию строгого режима.