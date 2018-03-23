На Управление госохраны, которое не признало телебашню памятником, подали в суд

Общественники Екатеринбурга считают решение госохраны Свердловской области незаконным.

Напомним, госохрана отказалась вносить недостроенную телебашню в реестр объектов культурного наследия. С таким решением екатеринбуржцы не согласились и подали иск в суд.

"Основание: государственный орган поторопился и не выдержал предусмотренный законом срок в 90 рабочих дней с момента регистрации заявления о включении объекта в реестр памятников (19 февраля). Естественно, Уральский хронотоп как истец запросил обеспечительные меры в виде запрета на снос башни", написал на своей странице в Facebook общественник Екатеринбурга, председатель областного отделения ВООПИиК Олег Букин.

Он считает, что башню ещё можно спасти, если в день сноса, 24 марта, несколько тысяч горожан объединятся и придут к телебашне.

"Шансов мало, но их нельзя не использовать. Предметность и основания для искового могли быть более разнообразными, если бы были подготовлены альтернативные положительные заключения об историко-культурной ценности башни", уточнил Букин.