Хорошо работаешь - получи поддержку по ипотеке. УВЗ запускает новую программу для заводчан.

На "Уралвагонзаводе" стартует новый этап корпоративной программы «Жилье», в рамках которого сотрудники получат еще больше возможностей улучшить свои жилищные условия, передает корреспондент Накануне.RU. Суть в том, что теперь проценты по кредиту поможет оплатить предприятие.

Самые трудолюбивые и дисциплинированные работники УВЗ смогут получить максимальную компенсацию - до 2/3 процентов годовых.

Напомним, программа «Жилье» действует на УВЗ с 2006 года. За это время около трехсот человек уже получили корпоративную финансовую поддержку, сообщает интернет-газета предприятия.

«Жилье» - одна из важнейших программ в реализации социальной и кадровой политики "Уралвагонзавода". Ее новый этап более эффективен с точки зрения решения жилищного вопроса. Увеличился и охват», - пояснил директор по персоналу "Уралвагонзавода" Константин Захаров.

Главное отличие новой подпрограммы от уже действующей ранее – балльная система. По так называемой балльной системе будет сформирован рейтинг каждого претендента на получение финансовой поддержки. Затем заявки рассмотрит авторитетная жилищная комиссия, которая определит окончательный список тех, кто получит поддержку предприятия.

Авторы подпрогаммы считают, что рядовому сотруднику получить поддержку завода будет даже легче, чем руководителю. Дополнительные баллы присуждаются молодым специалистам, победителям конкурсов профессионального мастерства и тем, кто активно участвует в общественной жизни предприятия. В минусы пойдут - нарушение трудовой дисциплины или смена профессии на менее востребованную. Работник может подтверждать свой рейтинг и продлевать свое участие в программе каждый год. Но, не более пяти лет подряд.

«Благодаря реализации новой подпрограммы у уралвагонзаводцев появится стимул постоянно подтверждать свой профессионализм, добросовестно работать, вести активную общественную жизнь и создавать крепкие семьи», - добавил Константин Захаров.

Кроме этих жилищных программ на предприятии действует еще два направления: предоставление жилья на условиях коммерческого найма в домах, находящихся на балансе "Уралвагонзавода" и в рамках сотрудничества с администрацией Нижнего Тагила иногородние высококвалифицированные работники получают комнаты и квартиры в многоквартирных домах.