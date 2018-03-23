Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

Forbes составил рейтинг 10 миллиардеров РФ с наибольшими доходами 2018 года.

Как сообщает издание, в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде "виртуальным числом", рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами оценивает реальные деньги. Оценка дохода - это сумма стоимости проданных активов и полученных дивидендов миллиардером или связанных с ним компаний в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. В рейтинге доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.

Лидером рейтинга стал Кирилл Шамалов, доход которого оценивается в 2,3 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций "Сибура".

Второе место занимает Алексей Мордашов с доходом 1,56 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций "Северстали" и дивидендов Nordgold. Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин, оценка его дохода - 1,23 миллиарда долларов, источником которого являются дивиденды НЛМК.

На четвертой строчке Сулейман Керимов, он получил 980 миллионов долларов благодаря продаже акций и дивидендам "Полюса". Замыкает топ-5 Михаил Прохоров с 870 миллионами долларов от продажи акций "Русала" и РБК, а также дивидендов "Русала".

Дмитрий Рыболовлев с доходом 860 миллионов долларов от продажи картин и недвижимости находится на шестой строчке. Затем идет Олег Дерипаска - он получил 760 миллионов долларов от продажи акций и дивидендов En+ и от дивидендов Strabag. Восьмое место у Виктора Рашникова, который от продажи акций и дивидендов ММК заработал 760 миллионов долларов.

На девятом месте находится Вагит Алекперов с 750 миллионами долларов дивидендов "Лукойла". Последнюю строчку топ-10 занял Алишер Усманов с 660 миллионами долларов дивидендов "Металлоинвеста" и "Мегафона".

Отмечается, что из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют сразу пять человек: Мордашов, Лисин, Керимов, Прохоров и Алекперов.

