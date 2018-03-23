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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
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общество  |  добавить комментарий
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21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


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образование ;
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Новости
23.03.2018 10:48 Мск (12:48 Екб)
экономика | В России
Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами
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Кирилл Шамалов, Сибур (2018) | Фото:PhotoXPress

Forbes составил рейтинг 10 миллиардеров РФ с наибольшими доходами 2018 года.

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Как сообщает издание, в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде "виртуальным числом", рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами оценивает реальные деньги. Оценка дохода - это сумма стоимости проданных активов и полученных дивидендов миллиардером или связанных с ним компаний в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. В рейтинге доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.

Лидером рейтинга стал Кирилл Шамалов, доход которого оценивается в 2,3 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций "Сибура".

Кирилл Шамалов, Сибур(2018)|Фото:PhotoXPress

Второе место занимает Алексей Мордашов с доходом 1,56 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций "Северстали" и дивидендов Nordgold. Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин, оценка его дохода - 1,23 миллиарда долларов, источником которого являются дивиденды НЛМК.

На четвертой строчке Сулейман Керимов, он получил 980 миллионов долларов благодаря продаже акций и дивидендам "Полюса". Замыкает топ-5 Михаил Прохоров с 870 миллионами долларов от продажи акций "Русала" и РБК, а также дивидендов "Русала".

Дмитрий Рыболовлев с доходом 860 миллионов долларов от продажи картин и недвижимости находится на шестой строчке. Затем идет Олег Дерипаска - он получил 760 миллионов долларов от продажи акций и дивидендов En+ и от дивидендов Strabag. Восьмое место у Виктора Рашникова, который от продажи акций и дивидендов ММК заработал 760 миллионов долларов.

На девятом месте находится Вагит Алекперов с 750 миллионами долларов дивидендов "Лукойла". Последнюю строчку топ-10 занял Алишер Усманов с 660 миллионами долларов дивидендов "Металлоинвеста" и "Мегафона".

Отмечается, что из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют сразу пять человек: Мордашов, Лисин, Керимов, Прохоров и Алекперов.

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23.03.2018 10:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:48 Екб


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Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами
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