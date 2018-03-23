Снос екатеринбургской телебашни не помешает проведению матча "Урал" - "Рубин"

В футбольном клубе "Урал" заверили, что снос недостроенной екатеринбургской телебашни, намеченный на завтрашнее утро, не помешает проведению матча чемпионата России с казанским "Рубином".
Напомним, встреча запланирована на 1 апреля. Она состоится на "Екатеринбург Арене" и будет первой игрой на этом стадионе после реконструкции к ЧМ-2018.
ФК "Урал" в своем официальном Твиттере опубликовал шуточное видео с телебашней. В клубе пообещали, что игра с "Рубином" состоится "на 100%".
Мы не знаем, что будет завтра. Но 1-го апреля впервые на новом стадионе "Екатеринбург Арена" матч #УралРубин состоится 💯#башня #екатеринбург pic.twitter.com/tz8l7S4949— ФК Урал (@FCURAL) 23 марта 2018 г.
Напомним, снос телебашни намечен на 9 часов утра 24 марта. Перед самым обрушением прозвучат два предупреждающих сигнала сирены. Однако эксперты не исключают, что снос вышки может быть отменен в самый последний момент.