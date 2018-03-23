Главному инженеру "Челябинских коммунальных тепловых сетей" предъявлено обвинение в получении взятки

Главного инженера "Челябинских коммунальных тепловых сетей" Юрия Карпусенко заключат под стражу на время следственных действий по уголовному делу в отношении него - мужчина обвиняется в получении взятки.

В прошлом году обвиняемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тыс. рублей за обеспечение беспрепятственного приема выполненных работ по заключенным контрактам, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В ходе проведенных обысков у Карпусенко дома изъято более 30 млн рублей, в том числе в иностранной валюте.

Расследование уголовного дела продолжается.