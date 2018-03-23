Следователи ЕАО проверят информацию местных СМИ о смерти нескольких пациентов психоневрологического интерната

Следователи Еврейской АО проверят информацию СМИ о смерти нескольких пациентов психоневрологического интерната региона от пневмонии, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЕАО.

"23 марта в новостной ленте регионального информационного агентства вышло сообщение о смерти нескольких пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната от пневмонии. Следователем следственного отдела по Биробиджану следственного управления СК России по ЕАО незамедлительно начата процессуальная проверка по данному факту", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.