Посол КНР в США Китай готов пойти до конца в торговой войне с США

Посол КНР в США Цунь Тянькай сразу после объявления Дональдом Трампом решения о введении пошлин на импорт китайских товаров в полночь по пекинскому времени рассказал каналу CGTN, о том, что КНР не настроена вести торговую войну с какой либо страной, но ответит на вызов и "посмотрим, кто будет упорствовать в том, чтобы пойти до конца".

Он также заметил, что Китай сделает всё для защиты своих законных прав и интересов и тем самым защитит мировой торговый порядок. Кроме того Цень Тянькай раскритиковал Вашингтон за обвинения Китая в краже интеллектуальной собственности. По его словам, США должны понять, что мир сейчас меняется и многие страны развивают инновации. Если в Америке считают, что высокие технологии – это исключительно их собственность – то это проявление невежества и дискриминации других стран.

При этом он отметил важность сохранения контактов между двумя сторонами на самом высоком уровне.

Накануне.RU уже сообщало о намерении Китая ввести ответные пошлины в отношении импорта из США. Гонконгское издание South China Morning Post уточняет, что Минкоммерции КНР заявило о намерении ввести пятнадцатипроцентные пошлины на импорт 120 видов американских товаров, среди которых фрукты, вино и стальные трубы. Такая мера нанесёт американской экономике ущерб порядка 977 млн долларов. Восемь категорий товаров (включая свинину и продукцию из алюминия), планируется обложить 25%-ной пошлиной. От этого американские экспортёры могут потерять до двух миллиардов долларов.