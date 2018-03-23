У подножия башни ждут защитников. Первые официальные комментарии

У подножия недостроенной екатеринбургской телебашни ждут спуска защитников, которые утром забрались на вершину, чтобы не допустить сноса знакового объекта. Первые комментарии дали представитель УГМК, свердловский омбудсмен, а также присутствующие на месте официальные лица, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Татьяны Мерзляковой, молодым людям ничего не угрожает. "Их ждут на отметке 70 метров, может потребоваться помощь. Я веду со всеми переговоры, вызвала "скорую". Самое главное, чтоб они были живы и здоровы. Я приехала, потому что мне стало важно здоровье ребят, я добилась того, что они спустятся в мои обьятия. МВД сказали, что пальцем их не тронут", - сказала омбудсмен. По ее словам, против захватчиков могут возбудить дела, в основном речь идет о тех, кто участвовал в драке с охраной. "Если повезут в полицию, то вместе со мной", - заверила Мерзлякова.

Эту же информацию подтвердил глава пиар-службы УГМК, которая владеет объектом и готовит его снос, Алексей Свалов. По его словам, защитникам сейчас ничего не угрожает, их спустят и отогреют. Но пострадавшие напишут заявления в полицию и это может вылиться в преследование по закону. Затем он предложил вынести журналистам чай. Отметим, это едва ли не первый адекватный контакт УГМК с журналистами.

Добавим, что спуска ждет и отец одного из защитников башни, который ранее связывался с сыном по телефону. По его словам, парень давно готовился к этой акции, поскольку считает неправильным снос объекта.

За ворота проехала машина реанимации, там также уже много представителей полиции, охраны и сотрудников УГМК.