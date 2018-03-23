Жители Екатеринбурга поддерживают ребят, которые залезли на телебашню

Екатеринбуржцы активно следят за ситуацией с неизвестными ребятами, которые в данный момент находятся на вышке. В соцсетях появляется множество комментариев о героизме молодых парней, которые втроем решили отстоять телебашню.

"Ребята молодцы! Они уже как минимум сделали маленькую историю", - пишет жительница Екатеринбурга.

"Они совершили довольно смелый поступок и не для себя лично, для всех горожан! Поэтому мы своей поддержкой обратим, наконец, внимание на проблему, и парни не дадут взорвать Башню! Ценой здоровья", - написала одна из защитников телебашни.

Преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов также прокомментировал эту ситуацию.

"Им там холодно и у них нет еды. Но попытка отличная! Им теперь будет не стыдно сказать "да, мы пытались и сделали все что могли", - написал он в Facebook.

Один из общественников - Алексей Беззуб призвал жителей города помочь ребятам.

"Ребята залезли на башню и просят о помощи. Есть у кого квадрокоптер, который может поднять от 1 кг? Нужно вещей забросить наверх!", сообщает Алексей на своей странице в Facebook.

Но как, стало известно Накануне.RU, ребята уже спускаются с башни, потому что сильно замерзли.

Напомним, что сегодня ночью несколько неизвестных ребят забрались на вышку и вывесили на ней флаг. Сейчас на площадке работают представители компании УГМК, органы внутренних дел, МЧС и представители частной охранной организации.