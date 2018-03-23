Доходы от приватизации пополнили бюджет ХМАО на 644 млн

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". В ведомстве пояснили, что изменения понадобились для исполнения поручения президента по созданию единого образовательного пространства, а ФГОСы вовсе не отменяют "творчество учителя". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование ;
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Доходы от приватизации пополнили бюджет ХМАО на 644 млн
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ханты-мансийск правительство ханты-мансийского автономного округа-югры (2016) | Фото: Накануне.ru

За 2017 г. в бюджета Ханты-Мансийского автономного округа поступило 644 млн руб. от приватизации государственного имущества. Данные приведены в отчете об управлении и о распоряжении государственным имуществом, который кабмин направит в окружную думу, передает корреспондент Накануне.RU.
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В прошлом году приватизированы акции "Ханты-Мансийской аптеки", АО "ЮТЭК" общей стоимостью 550 млн руб. 8 млн руб. принесла продажа 117 объектов имущества, еще 7,1 млн руб. - продажа недвижимости. Всего в 2017 г. организовано 254 торгов, в том числе 208 аукционов, 36 продаж посредством публичного предложения и 10 продаж без объявления цены., говорится в отчете.

ХМАО принадлежит 33 хозяйственных общества. Дивиденды в 2017 г. поступили от пяти акционерных обществ: "НижневартовскНИПИнефть", "Нижневартовскавиа", "Югорский рыбоводный завод", "Государственная компания "Северавтодор", "Ипотечное агентство Югры". Бюджет автономного округа автономного округа пополнился на 124 млн руб. при плане в 17,2 млн руб.

"Значительное перевыполнение достигнуто благодаря эффективной деятельности обществ и полученным результатам, в связи с чем были приняты решения о выплате дивидендов в больших размерах", - говорится в документах правительства.

Так, ипотечное агентство, акции которого были включены в казну Югры в результате завершения процедуры реорганизации ГСК "Югория", перечислило в бюджет 58 млн руб. Также в прошлом году была завершена реорганизация "ЮграЭнерго", к ней присоединилось общество "Энергоактив" (выделено из АО "ЮТЭК").

ГУПа в собственности окружных властей осталось два - "Аптечная база" и "Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа", последнее, как сообщало Накануне.RU, будет ликвидировано. Доходы от работы учреждений составили 12,3 млн руб.

В целом доходы от управления государственным имуществом в 2017 г. составили 337,7 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, согласно плану приватизации на 2018-2020г., на торги будет выставлена "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны", 100%-ный пакет оценен в 298, 6 млн руб. 32,1% "Югорской региональной электросетевой компании", планируемой к продаже в том же году, стоят 3,1 млрд руб. "Югорская энергетическая компания" будет выставлена на торги за 3,7 млрд руб. "Энергоактив" оценен в 141,7 млн руб.

Другие новости по темам: приватизация имущества ХМАО, Ханты-Мансийская аптека, Фонд поколений, доходы от продажи госимущества
23.03.2018 10:44 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
12:44 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.07.2017 12:21 Мск
Казна Ханты-Мансийска пополнилась почти на 4 миллиона благодаря приватизации








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Доходы от приватизации пополнили бюджет ХМАО на 644 млн
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