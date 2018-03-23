Доходы от приватизации пополнили бюджет ХМАО на 644 млн

За 2017 г. в бюджета Ханты-Мансийского автономного округа поступило 644 млн руб. от приватизации государственного имущества. Данные приведены в отчете об управлении и о распоряжении государственным имуществом, который кабмин направит в окружную думу, передает корреспондент Накануне.RU.

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В прошлом году приватизированы акции "Ханты-Мансийской аптеки", АО "ЮТЭК" общей стоимостью 550 млн руб. 8 млн руб. принесла продажа 117 объектов имущества, еще 7,1 млн руб. - продажа недвижимости. Всего в 2017 г. организовано 254 торгов, в том числе 208 аукционов, 36 продаж посредством публичного предложения и 10 продаж без объявления цены., говорится в отчете.

ХМАО принадлежит 33 хозяйственных общества. Дивиденды в 2017 г. поступили от пяти акционерных обществ: "НижневартовскНИПИнефть", "Нижневартовскавиа", "Югорский рыбоводный завод", "Государственная компания "Северавтодор", "Ипотечное агентство Югры". Бюджет автономного округа автономного округа пополнился на 124 млн руб. при плане в 17,2 млн руб.

"Значительное перевыполнение достигнуто благодаря эффективной деятельности обществ и полученным результатам, в связи с чем были приняты решения о выплате дивидендов в больших размерах", - говорится в документах правительства.

Так, ипотечное агентство, акции которого были включены в казну Югры в результате завершения процедуры реорганизации ГСК "Югория", перечислило в бюджет 58 млн руб. Также в прошлом году была завершена реорганизация "ЮграЭнерго", к ней присоединилось общество "Энергоактив" (выделено из АО "ЮТЭК").

ГУПа в собственности окружных властей осталось два - "Аптечная база" и "Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа", последнее, как сообщало Накануне.RU, будет ликвидировано. Доходы от работы учреждений составили 12,3 млн руб.

В целом доходы от управления государственным имуществом в 2017 г. составили 337,7 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, согласно плану приватизации на 2018-2020г., на торги будет выставлена "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны", 100%-ный пакет оценен в 298, 6 млн руб. 32,1% "Югорской региональной электросетевой компании", планируемой к продаже в том же году, стоят 3,1 млрд руб. "Югорская энергетическая компания" будет выставлена на торги за 3,7 млрд руб. "Энергоактив" оценен в 141,7 млн руб.