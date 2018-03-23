Генпрокуратура направила в суд дело "судебных переводчиков", обвиняемых в мошенничестве на 500 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ передала в суд уголовное дело "судебных переводчиков", обвиняемых в особо крупном мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, с 2012 года по 2014 год работники ООО "Рабикон К" вместе с руководителем организации, которая в настоящее время находится в международном розыске, изготавливали подложные постановления, якобы вынесенные судьями Москвы и Московской области об оплате услуг перевода. Документы содержали недостоверные сведения об объеме и стоимости услуг, затем они представлялись для оплаты в судебные департаменты московского региона.

"Всего таким образом злоумышленниками было присвоено более 500 млн. рублей, выделенных из федерального бюджета судам для оплаты услуг по переводу", - говорится в сообщении.

Дело с утвержденным обвинительным заключением ГП будет рассматриваться в Симоновском районном суде Москвы.

Двое участников организованной группы в настоящее время уже осуждены судом.