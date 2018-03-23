Снос екатеринбургской телебашни может быть отменен в самый последний момент

в этот день
23.03.18
11:37
В Екб.13:37
"Захват" телебашни в Екатеринбурге. Трансляция, ФОТО, ВИДЕО
Журналист Давлетгильдеев заявил, что его домогался Жириновский
Экс-директор "Курганмашзавода" заподозрен во взятке за липовую поставку БМП
Главное
Forbes назвал фамилии десяти олигархов РФ с наибольшими доходами

Тема дня
Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". В ведомстве пояснили, что изменения понадобились для исполнения поручения президента по созданию единого образовательного пространства, а ФГОСы вовсе не отменяют "творчество учителя". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
США ввели новые санкции в отношении россиян
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
"Колумбайн" по-шадрински. В зауральской школе ученица из пистолета расстреляла своих одноклассников
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 92

Снос екатеринбургской телебашни может быть отменен в самый последний момент
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

телебашня, Екатеринбург, техника, работы (2018) | Фото: Накануне.RU

Уральские эксперты не исключают, что снос недостроенной екатеринбургской телебашни, намеченный на утро 24 марта, могут отменить в самый последний момент. Об этом заявил кандидат архитектуры, завкафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры УралГАХА Сергей Санок.

Напомним, сегодня ночью трое неизвестных проникли на телебашню и взобрались наверх. Они протестуют против ее сноса и требуют провести референдум.

"Во-первых, эта акция показала, что охрана объекта, готовящегося к подрыву, устроена крайне неэффективно. Такие объекты должны охраняться, и никто не имеет права туда проникать. Что касается самой акции, то всегда есть люди, которые хотят сохранить нечто дорогое им. В том числе и башню: кому-то она действительно дорога и представляет собой память. В то же время есть люди, которые хотят получить некую известность, как-то прозвучать. В таких акциях всегда бывают разные интересы", - рассказал Накануне.RU Сергей Санок.

телебашня, Екатеринбург, российский флаг, флаг России, люди(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, удалось ли таким образом привлечь внимание к проблеме - будет видно по результатам.

"Возможно, удастся каким-то образом повлиять на ситуацию. Хотя мне кажется, что уже очень поздно. Для того, чтобы отменить запланированное, нужно иметь, как теперь говорят, серьезную административную, организационную, и, возможно, политическую волю. Процесс идет, запущен. Вложены определенные деньги. Хотя отмена может быть на любой стадии. Отменяют же запуски космических кораблей в самый последний момент. Другой вопрос, что делать дальше", - добавил эксперт.

Напомним, снос телебашни намечен на 9 часов утра субботы. Перед самым обрушением прозвучат два предупреждающих сигнала сирены.



Развитие сюжета: Ранее 23.03.2018 11:21 Мск
Задержанных за проникновение на екатеринбургскую телебашню доставили в полицию

Ранее 23.03.2018 10:47 Мск
Снос екатеринбургской телебашни не помешает проведению матча "Урал" - "Рубин"

Ранее 23.03.2018 10:29 Мск
Срочно! Накануне.RU публикует ВИДЕО защитников екатеринбургской башни с квадрокоптера

Другие новости по темам: телебашня, снос, Екатеринбург, отмена
23.03.2018 10:19 Мск | Екатеринбург | Артем Малянов
12:19 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.03.2018 10:16 Мск
Защитники телебашни окоченели и начали спускаться с нее - внизу полиция

Ранее 23.03.2018 10:16 Мск
У подножия башни ждут защитников. Первые официальные комментарии

Ранее 23.03.2018 09:53 Мск
На место "захвата" телебашни в Екатеринбурге приехала омбудсмен

Ранее 23.03.2018 09:38 Мск
"Лез по внешней лестнице, это был отчаянный шаг". Один из защитников телебашни, укрепившихся на вершине, рассказал о их самочувствии и планах

Ранее 23.03.2018 09:34 Мск
Троллейбусы тоже не будут курсировать. Все из-за предстоящего сноса телебашни в Екатеринбурге

Ранее 23.03.2018 09:10 Мск
"Никакой арены здесь не будет": автор обращения прокурору - о екатеринбургской телебашне

Ранее 23.03.2018 08:21 Мск
Телебашню в Екатеринбурге захватили и вывесили на ней флаг России

Ранее 22.03.2018 20:41 Мск
Число защитников телебашни в Екатеринбурге составило до 2 тысяч человек, - организаторы акции

Ранее 22.03.2018 20:04 Мск
"Help me!" Жители Екатеринбурга пришли "обнять" телебашню

Ранее 22.03.2018 08:04 Мск
В Екатеринбурге перед обрушением недостроенной телебашни прозвучат два сигнала сирены

Ранее 21.03.2018 16:07 Мск
Секретарь Совбеза РФ проверил компанию, которая хочет устроить взрыв в Екатеринбурге

Ранее 21.03.2018 09:38 Мск
У мэрии Екатеринбурга нет данных о перекрытии улиц в день сноса недостроенной телебашни

Ранее 21.03.2018 09:17 Мск
Всё-таки взрывают! В екатеринбургском метрополитене подтвердили снос телебашни

Ранее 20.03.2018 13:25 Мск
24 марта в Екатеринбурге не будут работать несколько станций метро

Ранее 20.03.2018 11:28 Мск
"Последний шанс": в Екатеринбурге пройдут "обнимашки" с телебашней

Ранее 20.03.2018 10:10 Мск
Полиция не знает, какой периметр ограждения телебашни в Екатеринбурге будет безопасным

Ранее 20.03.2018 08:43 Мск
"Телебашню нельзя трогать, пока идёт проверка": прокуратуру просят разобраться с УГМК

Ранее 19.03.2018 12:32 Мск
Екатеринбургскую телебашню пытались защитить через суд

Ранее 15.03.2018 15:45 Мск
Вместо "Цирка на воде" - другое шоу? Марчевский призвал не бояться обрушения телебашни 24 марта

Ранее 14.03.2018 07:55 Мск
"Я живая": на екатеринбургской телебашне устроили новое лазерное шоу

Ранее 02.02.2018 09:49 Мск
В Екатеринбурге появились открытки с изображением телебашни

Ранее 30.01.2018 12:29 Мск
Коммунистам согласовали митинг против сноса екатеринбургской телебашни

Ранее 29.01.2018 14:29 Мск
КПРФ устроит митинг против сноса телебашни в Екатеринбурге

Ранее 25.01.2018 19:08 Мск
"Остановитесь!" Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев

Ранее 25.01.2018 08:39 Мск
В годовщину сноса Краснознаменной группы в Екатеринбурге пройдут акции с требованием вернуть монумент

Ранее 16.11.2017 21:55 Мск
В Екатеринбурге прошла акция за возвращение Краснознаменной группы

Ранее 27.01.2017 09:52 Мск
В Екатеринбурге прошел пикет за возвращение Краснознаменной группы на прежнее место

Ранее 26.01.2017 07:51 Мск
В Екатеринбурге варварски демонтированная Краснознаменная группа "вернулась" на Плотинку

Ранее 17.11.2016 09:29 Мск
На Плотинке на один вечер "оживили" варварски демонтированную Краснознаменную группу: в честь награждения Екатеринбурга орденом Ленина

Ранее 11.09.2016 21:17 Мск
В Екатеринбурге участники митинг-концерта "За возвращение Краснознаменной группы" потребовали вернуть символ Победы на Плотинку

Ранее 23.08.2016 14:54 Мск
Екатеринбургские общественники выйдут на большой митинг за возвращение Краснознаменной группы и Ордена Ленина на Плотинку

Ранее 23.08.2016 09:53 Мск
Обсуждение выбора места для Краснознаменной группы в Екатеринбурге началось с пикета

Ранее 03.03.2016 13:40 Мск
"Серый дом" объявил о начале реставрации Краснознаменной группы, правда на Плотинку ее возвращать не собираются

Ранее 02.02.2016 11:01 Мск
Куйвашев поддержал екатеринбуржцев в вопросе восстановления Краснознаменной группы: к депутатам ЕГД отправили спецпорученца

Ранее 26.01.2016 11:40 Мск
В годовщину сноса екатеринбургские общественники потребовали вернуть Краснознаменную группу на прежнее место

Ранее 18.11.2015 12:24 Мск
В Екатеринбурге на один вечер "восстановили" Краснознаменную группу

Ранее 09.04.2015 15:33 Мск
Ройзман "отписался" по вопросу возвращения Краснознаменной группы: "серый дом" рассматривает десятки вариантов монументов для Плотинки

Ранее 30.03.2015 12:10 Мск
В год 70-летия Победы мэрию в очередной раз попросили вернуть Краснознаменную группу: "Факт демонтажа, который допустил наш город, является позорным"








Добавить комментарий:

Снос екатеринбургской телебашни может быть отменен в самый последний момент
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+