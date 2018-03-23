Снос екатеринбургской телебашни может быть отменен в самый последний момент

Уральские эксперты не исключают, что снос недостроенной екатеринбургской телебашни, намеченный на утро 24 марта, могут отменить в самый последний момент. Об этом заявил кандидат архитектуры, завкафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры УралГАХА Сергей Санок.

Напомним, сегодня ночью трое неизвестных проникли на телебашню и взобрались наверх. Они протестуют против ее сноса и требуют провести референдум.

"Во-первых, эта акция показала, что охрана объекта, готовящегося к подрыву, устроена крайне неэффективно. Такие объекты должны охраняться, и никто не имеет права туда проникать. Что касается самой акции, то всегда есть люди, которые хотят сохранить нечто дорогое им. В том числе и башню: кому-то она действительно дорога и представляет собой память. В то же время есть люди, которые хотят получить некую известность, как-то прозвучать. В таких акциях всегда бывают разные интересы", - рассказал Накануне.RU Сергей Санок.

По его словам, удалось ли таким образом привлечь внимание к проблеме - будет видно по результатам.

"Возможно, удастся каким-то образом повлиять на ситуацию. Хотя мне кажется, что уже очень поздно. Для того, чтобы отменить запланированное, нужно иметь, как теперь говорят, серьезную административную, организационную, и, возможно, политическую волю. Процесс идет, запущен. Вложены определенные деньги. Хотя отмена может быть на любой стадии. Отменяют же запуски космических кораблей в самый последний момент. Другой вопрос, что делать дальше", - добавил эксперт.

Напомним, снос телебашни намечен на 9 часов утра субботы. Перед самым обрушением прозвучат два предупреждающих сигнала сирены.