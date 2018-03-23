Горожане против УГМК: защитники телебашни спустились вниз. Трансляция

в этот день
23.03.18
11:38
В Екб.13:38
"Захват" телебашни в Екатеринбурге. Трансляция, ФОТО, ВИДЕО
Журналист Давлетгильдеев заявил, что его домогался Жириновский
Экс-директор "Курганмашзавода" заподозрен во взятке за липовую поставку БМП
Главное
Forbes назвал фамилии десяти олигархов РФ с наибольшими доходами

Тема дня
Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". В ведомстве пояснили, что изменения понадобились для исполнения поручения президента по созданию единого образовательного пространства, а ФГОСы вовсе не отменяют "творчество учителя". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
США ввели новые санкции в отношении россиян
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
"Колумбайн" по-шадрински. В зауральской школе ученица из пистолета расстреляла своих одноклассников
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 92

Горожане против УГМК: защитники телебашни спустились вниз. Трансляция
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: Накануне.ru

13.30: Некоторое время возле башни звучал странный гул, охрана сообщила, что это сирена. Напомним, сирены прозвучат завтра в 8.00 и непосредственно перед сносом башни. Наш корреспондент предполагает, что кошмарные звуки издавала вот эта штуковина:

(2018)|Фото: Накануне.ru

13.25: Ребята спустились вниз.

13.23: Кажется, снос телебашни в Екатеринбурге уже в федеральной повестке. На месте федеральные телеканалы, Мэш уже опубликовал, а Хинштейн - сделал ретвит новости.

13.13: Взрывать будут "без суда и следствия"? На Управление госохраны, которое не признало телебашню памятником, подали в суд. То есть суд еще не прошел, а взрывать намереваются уже завтра.

13.08: Парни на отметке 50 метров. К журналистам вышла уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. По ее словам, все трое спокойно спускаются (ранее сообщалось, что визуально видно только двоих).

Татьяна Мерзлякова, Константин Киселев, отец защитника телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

12.57: На месте оппозиционные депутаты городской думы. Ругают олигархов и требуют гарантий для защитников башни.

(2018)|Фото: Накануне.ru

12.43: Ресторатор Евгений Кексин пытался передать еду и горячительные напитки для "защитников". Мерзлякова сказала, что "непроверенные продукты не передает".

(2018)|Фото: Накануне.ru

12.42: Известно, что ребята уже на отметке 90 метров, спуск идет штатно.

12.41: Встречать "защитников" будут Мерзлякова и отец одного из парней. Обещают отогреть и накормить.

12.39: И.о. прокурора Ленинского района выехал с территории телебашни. По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, она высказала ему свои предложения по наказанию для "захватчиков". По ее словам, сегодня ребят отпустят по домам.

В распоряжение Накануне.RU попало видео, снятое с квадрокоптера - с высоты птичьего полета. Наслаждаемся.

Еще вчера горожане собирались на мирную акцию "Обними башни", а уже сегодня рискуют своим здоровьем. Можно ли предполагать, что снос 24 марта пройдет "тихо-мирно"?

площадка возле телебашни, реанимация(2018)|Фото: Накануне.RU

Татьяна Мерзлякова, Константин Киселев, отец защитника телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Внизу множество полицейских. Защитники башни начинают спуск. Это займет 30-40 минут.

телебашня, полиция, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

На место приехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она говорит, что серьезных санкций к активистам не будет.

(2018)|Фото: Накануне.ru

Как выяснилось, при столкновении с охранниками были отбиты все рюкзаки со стратегическими запасами, поэтому продолжать акцию нет возможности. Кроме того, часть пути пришлось преодолеть по внешней лестнице, поскольку путь внутрь был отрезан охраной.

Активисты, укрепившиеся на ее вершине, планировали продержаться до воскресения, но теперь готовятся к спуску.

телебашня, Екатеринбург, российский флаг, флаг России(2018)|Фото: Накануне.RU

Защитники телебашни в Екатеринбурге с утра взобрались на долгострой, чтобы выразить несогласие с планами по ее сносу. Они вывесили флаг РФ и потребовали провести референдум. Власти утверждают, что башня якобы портит имидж города, принимающего ЧМ по футболу.

Другие новости по темам: Горожане против УГМК, телебашня, чм по футболу
23.03.2018 11:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.03.2018 10:57 Мск
На Управление госохраны, которое не признало телебашню памятником, подали в суд








Добавить комментарий:

Горожане против УГМК: защитники телебашни спустились вниз. Трансляция
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+