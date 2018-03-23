Горожане против УГМК: защитники телебашни спустились вниз. Трансляция

13.30: Некоторое время возле башни звучал странный гул, охрана сообщила, что это сирена. Напомним, сирены прозвучат завтра в 8.00 и непосредственно перед сносом башни. Наш корреспондент предполагает, что кошмарные звуки издавала вот эта штуковина:

13.25: Ребята спустились вниз.

13.23: Кажется, снос телебашни в Екатеринбурге уже в федеральной повестке. На месте федеральные телеканалы, Мэш уже опубликовал, а Хинштейн - сделал ретвит новости.

13.13: Взрывать будут "без суда и следствия"? На Управление госохраны, которое не признало телебашню памятником, подали в суд. То есть суд еще не прошел, а взрывать намереваются уже завтра.

13.08: Парни на отметке 50 метров. К журналистам вышла уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. По ее словам, все трое спокойно спускаются (ранее сообщалось, что визуально видно только двоих).

12.57: На месте оппозиционные депутаты городской думы. Ругают олигархов и требуют гарантий для защитников башни.

12.43: Ресторатор Евгений Кексин пытался передать еду и горячительные напитки для "защитников". Мерзлякова сказала, что "непроверенные продукты не передает".

12.42: Известно, что ребята уже на отметке 90 метров, спуск идет штатно.

12.41: Встречать "защитников" будут Мерзлякова и отец одного из парней. Обещают отогреть и накормить.

12.39: И.о. прокурора Ленинского района выехал с территории телебашни. По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, она высказала ему свои предложения по наказанию для "захватчиков". По ее словам, сегодня ребят отпустят по домам.

В распоряжение Накануне.RU попало видео, снятое с квадрокоптера - с высоты птичьего полета. Наслаждаемся.

Еще вчера горожане собирались на мирную акцию "Обними башни", а уже сегодня рискуют своим здоровьем. Можно ли предполагать, что снос 24 марта пройдет "тихо-мирно"?

Внизу множество полицейских. Защитники башни начинают спуск. Это займет 30-40 минут.

На место приехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она говорит, что серьезных санкций к активистам не будет.

Как выяснилось, при столкновении с охранниками были отбиты все рюкзаки со стратегическими запасами, поэтому продолжать акцию нет возможности. Кроме того, часть пути пришлось преодолеть по внешней лестнице, поскольку путь внутрь был отрезан охраной.

Активисты, укрепившиеся на ее вершине, планировали продержаться до воскресения, но теперь готовятся к спуску.

Защитники телебашни в Екатеринбурге с утра взобрались на долгострой, чтобы выразить несогласие с планами по ее сносу. Они вывесили флаг РФ и потребовали провести референдум. Власти утверждают, что башня якобы портит имидж города, принимающего ЧМ по футболу.