В США начали расследование в отношении компании Kalashnikov USA

В США начато уголовное расследование в отношении RWC Group, которой принадлежит завод по производству автоматов Калашникова АК-47 во Флориде, передает Bloomberg.

По данным агентства, офис прокурора США в Майами ищет записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы. Кроме того, федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность компании RWC Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич.

В публикации говорится, что RWC Group в 2012 году продавала продукцию российского концерна "Калашников" в США. После введения Вашингтоном в 2014 году в связи с событиями на Украине санкций в отношении российского концерна "RWC Group заявила, что оборвала все связи с Россией и концерном "Калашников" и в полной мере выполняет ограничительные меры США".

Однако Bloomberg предполагает, что RWC Group в нарушение санкций могла сохранить связи с "Калашниковым", передает "Интерфакс".