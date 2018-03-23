Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал распоряжение о назначении руководителя областного департамента лесного комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Им стал бывший первый заместитель главы Тюменского муниципального район Николай Пуртов. К своим обязанностям в качестве руководителя департамента он приступил с сегодняшнего дня.

Николай Пуртов родился 21 мая 1974 г. в Тугалово Уватского района. В 2000 г. окончил Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция", в 2005 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Свою профессиональную деятельность начинал юристом, потом возглавлял аудиторские компании. С 2013 по 2016 годы был заместителем генерального директора Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", а потом заместителем главы Тюменского района.