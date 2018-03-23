Защитники телебашни окоченели и начали спускаться с нее - внизу полиция

Защитники недостроенной екатеринбургской телебашни, которую хотят взорвать к ЧМ по футболу, начали спускаться с нее. Активисты замерзли, на спуск потребуется 30-40 минут, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее стало известно, что при столкновении с охранниками УГМК были отбиты все рюкзаки со стратегическими запасами, поэтому продолжать акцию нет возможности. Кроме того, один из руферов признался, что часть пути пришлось преодолеть по внешней лестнице, поскольку путь внутрь был отрезан охраной.

На место прибыла омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая заявила, что серьезного наказания для защитников башни не последует, но внизу много полиции.

Напомним, снос намечен на 24 марта, власти заявляют, что долгострой портит имидж города, принимающего ЧМ. Многие горожане протестуют против сноса, считая, что объект после реконструкции мог бы стать новым ярким символом уральской столицы.