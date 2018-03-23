ФАС уличила власти одного из районов Прикамья в сговоре с подрядчиком в рамках многомиллионного контракта на строительство дорог

Антимонопольщики нашли сговор в действиях чиновников администрации Чайковского района. Речь идет о контракте с начальной ценой в 31 млн руб. на содержание автодорог и строений на них, передает корреспондент Накануне.RU

Выяснилось, что администрация и подрядчики договорились об итогах конкурса. Есть признаки, указывающие на соглашение о победе одного из подрядчиков. Это – нарушение условий конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления ФАС. Торги прошли с минимальным снижением, их участники отказались от конкурентной борьбы. Победила компания "Автомеханизация".

"Антиконкурентные соглашения и картели являются одним из самых тяжких нарушений антимонопольного законодательства. Если в ходе рассмотрения дела признаки нарушения подтвердятся, участникам картеля грозят оборотные штрафы, а должностным лицам – административное наказание, вплоть до дисквалификации", - сказал глава управления Александр Плаксин.