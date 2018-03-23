Жителю Челябинска "стало скучно" и он решил разыграть людей, сообщив о "минировании" вокзала

В Челябинске местный житель осужден к ограничению свободы сроком на 1 год за ложное сообщение о минировании челябинского вокзала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В декабре прошлого года пьяный мужчина позвонил на номер "112" и сообщил оператору, что на железнодорожном вокзале "подкинули бомбу". Свой поступок он объяснил тем, что ему "просто стало скучно и он решил разыграть людей, сообщив о том, что якобы, на железнодорожном вокзале на ст. Челябинск готовится взрыв, заминирована бомба".

Для обследования вокзала были задействованы 16 сотрудников правоохранительных органов, взрывных устройств не обнаружено.