В Салехард на Совет ассоциации "Оленеводы Мира" собираются представители всех оленеводческих территорий Земли

В предстоящие выходные в Салехарде начнет свою работу Совет ассоциации "Оленеводы мира". Участники мероприятий и гости уже прибывают в город на Полярном круге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Ожидается, что на заседание приедут представители всех оленеводческих территорий Земли – порядка 100 человек, из которых 60 делегатов российских и зарубежных регионов.

В состав Совета от России входят: Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская, Иркутская, Амурская, Сахалинская Архангельская и Мурманская области, Забайкальский, Хабаровский и Камчатский края, Республики Бурятия, Тыва, Саха (Якутия) и Коми, а также Эвенкийский и Таймырский муниципальные районы Красноярского края.

Также на Ямал делегированы представители таких стран, как Норвегия, Швеция, Финляндия, Гренландия, Канада, Аляска, Монголия, Китай и Шотландия.

Участие в мероприятиях Ассоциации в качестве почетных гостей примут и члены официальной делегации из Сингапура, которая прибудет на Ямал для установления более тесных экономических и гуманитарных связей с арктическим регионом. Сингапур является государством-наблюдателем в Арктическом совете, и его представители хорошо знакомы с проектами Ямало-Ненецкого автономного округа. Отметим, в состав делегации входят министр иностранных дел, министр трудовых ресурсов Сингапура Сэм Тан, второй секретарь посольства Сингапура в Москве Тэо Сви Вэй и помощник руководителя министерства иностранных дел Сингапура Ван Шуо.

"Ямал – гостеприимная территория российского севера, и ямальцы всегда рады добрым гостям, тем, кто понимает, что такое жить в Арктике. На территории Ямала развиваются стратегические инфраструктурные проекты с перспективным выходом в Мировой океан через международный порт Сабетта, реализуются промышленные инновационные площадки с участием иностранных инвесторов. Каждый шаг в Российской Арктике находится на контроле президента страны Владимира Путина. И, безусловно, Ямал открыт для созидательного сотрудничества во всех областях", - прокомментировал предстоящее событие губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

24 марта в Салехарде всех ямальцев и многочисленных гостей округа будет встречать главный праздник весны День оленевода.