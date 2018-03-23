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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
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общество  |  добавить комментарий
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21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". В ведомстве пояснили, что изменения понадобились для исполнения поручения президента по созданию единого образовательного пространства, а ФГОСы вовсе не отменяют "творчество учителя". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование ;
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В Салехард на Совет ассоциации "Оленеводы Мира" собираются представители всех оленеводческих территорий Земли
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Совет Ассоциации Оленеводы Мира, День Оленевода (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

В предстоящие выходные в Салехарде начнет свою работу Совет ассоциации "Оленеводы мира". Участники мероприятий и гости уже прибывают в город на Полярном круге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Ожидается, что на заседание приедут представители всех оленеводческих территорий Земли – порядка 100 человек, из которых 60 делегатов российских и зарубежных регионов.

В состав Совета от России входят: Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская, Иркутская, Амурская, Сахалинская Архангельская и Мурманская области, Забайкальский, Хабаровский и Камчатский края, Республики Бурятия, Тыва, Саха (Якутия) и Коми, а также Эвенкийский и Таймырский муниципальные районы Красноярского края.

Также на Ямал делегированы представители таких стран, как Норвегия, Швеция, Финляндия, Гренландия, Канада, Аляска, Монголия, Китай и Шотландия.

Совет Ассоциации Оленеводы Мира, День Оленевода(2018)|Фото: Правительство ЯНАО

Участие в мероприятиях Ассоциации в качестве почетных гостей примут и члены официальной делегации из Сингапура, которая прибудет на Ямал для установления более тесных экономических и гуманитарных связей с арктическим регионом. Сингапур является государством-наблюдателем в Арктическом совете, и его представители хорошо знакомы с проектами Ямало-Ненецкого автономного округа. Отметим, в состав делегации входят министр иностранных дел, министр трудовых ресурсов Сингапура Сэм Тан, второй секретарь посольства Сингапура в Москве Тэо Сви Вэй и помощник руководителя министерства иностранных дел Сингапура Ван Шуо.

"Ямал – гостеприимная территория российского севера, и ямальцы всегда рады добрым гостям, тем, кто понимает, что такое жить в Арктике. На территории Ямала развиваются стратегические инфраструктурные проекты с перспективным выходом в Мировой океан через международный порт Сабетта, реализуются промышленные инновационные площадки с участием иностранных инвесторов. Каждый шаг в Российской Арктике находится на контроле президента страны Владимира Путина. И, безусловно, Ямал открыт для созидательного сотрудничества во всех областях", - прокомментировал предстоящее событие губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

24 марта в Салехарде всех ямальцев и многочисленных гостей округа будет встречать главный праздник весны День оленевода.

Другие новости по темам: Совет Ассоциации Оленеводы Мира, День Оленевода
23.03.2018 09:52 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
11:52 Екб


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В Салехард на Совет ассоциации "Оленеводы Мира" собираются представители всех оленеводческих территорий Земли
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