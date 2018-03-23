На место "захвата" телебашни в Екатеринбурге приехала омбудсмен

На место "захвата" недостроенной телебашни в Екатеринбурге, которую хотят снести 24 марта, приехала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также у объекта уже две пожарные машины.

Мерзлякова сказала, что о ситуации ничего не знает, прессу не читает, но надеется, что люди сами слезут вниз, передает корреспондент Накануне.RU.

Омбудсмин просила передать молодым людям, чтобы они спускались, и никаких серьёзных наказаний для них не последует. "Попадут ко мне в руки", - заверила она.

Напомним, сегодня ночью трое неизвестных проникли на телебашню и взобрались на верх, они протестуют против ее сноса и требуют референдум. Башню намерены снести уже 24 марта, якобы она портит имидж города, принимающего ЧМ по футболу.