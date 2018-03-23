"Лез по внешней лестнице, это был отчаянный шаг". Один из защитников телебашни, укрепившихся на вершине, рассказал о их самочувствии и планах

Защитники телебашни, укрепившиеся на ее вершине, планировали продержаться до воскресения, но теперь готовятся к спуску - в стычке с охраной они потеряли теплые вещи, палатку и продукты. Об этом один из верхолазов сообщил по телефону своему товарищу, находящемуся внизу вместе с группой журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Погода портится. Смысл был все это осветить, сидеть сейчас уже смысла не вижу", - сказал он по громкой связи телефона. По его словам, к ним пытался подлететь коптер, но врезался в металлоконструкцию. Его нашли и спустят.

Молодой человек сообщил, что при столкновении с охранниками были отбиты все рюкзаки со стратегическими запасами, поэтому продолжать акцию нет возможности. Кроме того, он признался что часть пути пришлось преодолеть по внешней лестнице, поскольку путь внутрь был отрезан охраной.

По его словам, сами спуститься защитники башни могут, после небольшой разминки. Из видео, опубликованного ими утром, можно определить, что молодые люди очень легко одеты - в костюмы горка, не предназначенные для зимних операций. Внизу их ждет машина "скорой помощи", две пожарных машины, а также полиция, охрана и представители собственника земельного участка.

Напомним, в 4.45 ночи в недостроенную телебашню залезли противники сноса и парашютисты. Между обходами башни несколько человек смогли прорваться внутрь. Ещё семерых поймали охранники, один убежал.