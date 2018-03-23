На улицы Челябинска выведут 130 единиц снегоуборочной техники

Последствия снегопада в Челябинске ночью убирали 147 единиц снегоуборочной техники, утром на улицы города вывели 99 единиц техники, сообщили Накануне.RUв пресс-службе городской мэрии.

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Ночью улично-дорожная сеть была обработана противогололедными материалами для предотвращения образования наката и гололеда. За сутки на полигоны было вывезено более 1 тыс. 600 тонн снега.

Сегодня проводятся основные работы по подметанию проезжих частей на небольших улицах, идет очистка осевой линии и прилотковой части, формирование снежных валов. К середине дня количество техники будет увеличено до 130 единиц - сформированы колонны снегоуборочной техники, которые выйдут на основные магистрали, чтобы успеть расчистить их до вечернего часа пик, когда трафик не позволит развернуть колонны.

Тротуары подметут и посыплют мелким щебнем фракции 3-5 мм.

Добавим, что ослабление снегопада ожидается ближе к ночи.