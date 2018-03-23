Депутаты Екатеринбурга: "Захватчики" телебашни выразили мнение народа

За день до сноса Екатеринбургской телебашни её "захватили" трое местных жителей. Молодые люди глубокой ночью забрались на самый верх башни. По данным очевидцев, уходить они оттуда не собираются. Депутаты городской думы Екатеринбурга Эдуард Мансуров и Олег Хабибуллин считают, что таким поступком они выражают мнение народа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я надеюсь на то, что меры взыскания будут более мягкие. Таким экстравагантным поступком они выражают мнение большого количества активных горожан. Общественность это, конечно, почувствует. Что же касается формы протеста.. Как поступают с горожанами - такие формы протеста и существуют. С точки зрения закона, это "проникновение на частную собственность", грозит только штраф. Я надеюсь, что люди, которые хотели бы как-то отыграться на них - взвесят все за и против. Продиктовано это тем, что ничего другого не осталось", - рассказал Эдуард Мансуров.

Он также отметил, что уже зашла речь о том, что молодые люди якобы напали на охранника, а тот подал заявление в полицию по факту избиения. По словам другого депутата гордумы Олега Хабибуллина, этих ребят надо не наказывать, а благодарить.

"Это общемировая практика. То, что их довели до такого протеста, то тут вопрос не к ребятам, а к Куйвашеву и Козицыну, которые порешали, так скажем, приватизировать, а потом снести башню. Ребята решили высказать свою гражданскую позицию, и я абсолютно с ними солидарен. По сути, они ничего серьёзного не нарушили, может быть, административный штраф, хотя не исключаю, если УГМК использует свои связи в правоохранительных органах, то ребятам может что-то грозить. Ребят надо не наказывать, а благодарить Что делать, раз власть не слышит?" - сообщил депутат Олег Хабибуллин.

Напомним, что уже завтра, 24 марта, ожидается снос екатеринбургской телебашни, на месте которой должна появиться ещё одна ледовая арена. В утреннее время будет приостановлена работа близлежащих станций метро, в находящемся неподалеку цирке на эту дату не продают билеты на представления, а перед обрушением недостроенной телебашни прозвучат два сигнала сирены.

Референдума и общественных слушаний по вопросу телебашни не проводилось.