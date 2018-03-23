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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
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общество  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


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экономика ;
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Депутаты Екатеринбурга: "Захватчики" телебашни выразили мнение народа
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телебашня, Екатеринбург, российский флаг, флаг России, люди (2018) | Фото: Накануне.RU

За день до сноса Екатеринбургской телебашни её "захватили" трое местных жителей. Молодые люди глубокой ночью забрались на самый верх башни. По данным очевидцев, уходить они оттуда не собираются. Депутаты городской думы Екатеринбурга Эдуард Мансуров и Олег Хабибуллин считают, что таким поступком они выражают мнение народа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я надеюсь на то, что меры взыскания будут более мягкие. Таким экстравагантным поступком они выражают мнение большого количества активных горожан. Общественность это, конечно, почувствует. Что же касается формы протеста.. Как поступают с горожанами - такие формы протеста и существуют. С точки зрения закона, это "проникновение на частную собственность", грозит только штраф. Я надеюсь, что люди, которые хотели бы как-то отыграться на них - взвесят все за и против. Продиктовано это тем, что ничего другого не осталось", - рассказал Эдуард Мансуров.

Он также отметил, что уже зашла речь о том, что молодые люди якобы напали на охранника, а тот подал заявление в полицию по факту избиения. По словам другого депутата гордумы Олега Хабибуллина, этих ребят надо не наказывать, а благодарить.

"Это общемировая практика. То, что их довели до такого протеста, то тут вопрос не к ребятам, а к Куйвашеву и Козицыну, которые порешали, так скажем, приватизировать, а потом снести башню. Ребята решили высказать свою гражданскую позицию, и я абсолютно с ними солидарен. По сути, они ничего серьёзного не нарушили, может быть, административный штраф, хотя не исключаю, если УГМК использует свои связи в правоохранительных органах, то ребятам может что-то грозить. Ребят надо не наказывать, а благодарить Что делать, раз власть не слышит?" - сообщил депутат Олег Хабибуллин.

Напомним, что уже завтра, 24 марта, ожидается снос екатеринбургской телебашни, на месте которой должна появиться ещё одна ледовая арена. В утреннее время будет приостановлена работа близлежащих станций метро, в находящемся неподалеку цирке на эту дату не продают билеты на представления, а перед обрушением недостроенной телебашни прозвучат два сигнала сирены.

Референдума и общественных слушаний по вопросу телебашни не проводилось.

телебашня, Екатеринбург, российский флаг, флаг России, люди(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: телебашня, захватчики башни, УГМК, Олег Хабибуллин, Эдуард Мансуров
23.03.2018 09:18 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:18 Екб


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Депутаты Екатеринбурга: "Захватчики" телебашни выразили мнение народа
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