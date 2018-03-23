В Петербурге задержали обстрелявшего полицейских водителя Hummer

В Санкт-Петербурге задержали водителя автомобиля Hummer, который подозревается в стрельбе по полицейским, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России.

"Сегодня в квартире дома 5 по улице Полярников в Невском районе задержали гражданина, подозреваемого в нападении на полицейских. 56-летний гражданин скрывался от полиции у своей знакомой", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, при задержании полицейские соблюдали предельную осторожность, так как в квартире находился маленький ребенок. Операция прошла без происшествий.

Напомним, 20 марта ночью в Санкт-Петербурге неизвестные на внедорожнике Hummer обстреляли из автомата сотрудников ГИБДД и скрылись.