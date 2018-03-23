Троллейбусы тоже не будут курсировать. Все из-за предстоящего сноса телебашни в Екатеринбурге

Завтра, 24 марта, в Екатеринбурге на несколько часов будет закрыто троллейбусное движение по двум улицам. Причиной станет предстоящий снос недостроенной телебашни.

"В связи с проведением работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции, расположенной по улице Степана Разина, 15, закрывается движение троллейбусов по улицам Розы Люксембург и Декабристов с 8.00 до 10.00 часов 24.03.2018 года", - сообщили Накануне.RU в ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление".

Напомним, также обрушение екатеринбургской телебашни внесет коррективы в работу городского метро. Снос намечен на 9 часов утра субботы. Перед самым обрушением прозвучат два предупреждающих сигнала сирены.