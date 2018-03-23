В Зауралье нерадивая мать отправится в колонию-поселение за уклонение от уплаты алиментов

Жительница села Восход в Мишкинском районе Зауралья отправится в колонию-поселение на 7 месяцев - такое решение вынес суд.

Подсудимая на основании решения Мишкинского районного суда от 15 июля 2015 года должна была платить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей в размере 1/3 доли своей зарплаты, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Тем не менее, зная о вступившем в отношении нее решении суда, женщина без уважительной причины с 23 февраля по 16 ноября прошлого года не платила детям деньги - общий долг составил 111 тыс. рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.