Югорский "Технопарк высоких технологий" вновь остался без гендиректора

Директор "Технопарка высоких технологий" Югры Виталий Рыжаков покидает свой пост. Правительство ХМАО одобрит отставку на сегодняшнем заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

Рыжаков уходит с должности по собственному желанию, говорится в материалах к заседанию регионального правительства. Он покинет пост 8 апреля 2018 г.

Исполняющим обязанности директора станет его заместитель Юрий Семенов.

Напомним, Рыжаков возглавил технопарк после ухода Юрия Реутова: чиновник был уволен из-за нарушений антикоррупционного законодательства, восстановился в должности, а затем ушел по собственному желанию.