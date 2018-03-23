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общество  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 6


235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". В ведомстве пояснили, что изменения понадобились для исполнения поручения президента по созданию единого образовательного пространства, а ФГОСы вовсе не отменяют "творчество учителя". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
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образование ;
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Работники завода "Трубодеталь" активно включаются в рационализаторскую деятельность
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Завод Трубодеталь, работники (2018) | Фото: Трубодеталь

Более тысячи работников завода "Трубодеталь" были вовлечены в рационализаторскую деятельность в 2017 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе завода.
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В 2017 году сотрудники предприятия реализовали около 3 тыс. улучшений, что почти вдвое превысило показатели 2016 года. Большинство из них – рационализаторские предложения и предложения по совершенствованию тех или иных процессов, а также проблемы, решенные в малых рабочих группах и кружках качества в рамках развития производственной системы. Суммарный экономический эффект от реализации этих мероприятий составил 28 млн рублей, что также вдвое больше уровня эффекта 2016 года. Треть всех улучшений касается совершенствования технологии производства. Всего на заводе в эту деятельность было вовлечено более тысячи сотрудников.

"За последние несколько лет мы достигли очень важной цели: максимально мотивировали сотрудников заниматься рационализаторством, выявлять узкие места в процессах производства и находить способы решения. Мы очень ценим инициативных коллег, которые берут на себя ответственность за внедрение своих предложений, предприятие всегда поощряет таких сотрудников", — отметил управляющий директор завода Дмитрий Марков.

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Работники завода "Трубодеталь" активно включаются в рационализаторскую деятельность
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