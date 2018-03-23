Полиция изъяла телефоны жителей Магадана по делу об оскорблении мэра в WhatsApp

Полиция изъяла мобильные телефоны у нескольких жителей Магадана в рамках расследования дела об оскорблении главы города в группах программы WhatsApp.

Уголовное дело по статье "оскорбление представителя власти" было возбуждено 13 февраля 2018 года, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 4 декабря 2017 года по 8 февраля 2018 года ряд жителей Магадана в программе What’s Аpp, "желая публично унизить честь и достоинство" мэра города Юрия Гришана, с помощью своих телефонов под псевдонимами разместили в группах мессенджера сообщения, содержащие оскорбления Гришана.

"По поручению следователя на основании судебного решения сотрудниками полиции у ряда жителей областного центра проведены выемки сотовых телефонов", - сказали в ведомстве.

При этом отмечается, что в телефонах исследуется только оскорбительные выражения, размещенные в группах программы WhatsApp, другая информация не анализируется.

После проведения следственных действий будет принято решение о признании их вещественными доказательствами либо возврате владельцам.