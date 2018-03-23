В Челябинске неизвестные из окна расстреляли машину "скорой помощи"

Ночью 23 марта в Челябинске неизвестные из окна квартиры расстреляли автомобиль "скорой помощи", который приехал на вызов в этот же дом.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Набережной, сообщили Накануне.RU в управлении здравоохранения администрации Челябинска.

Сотрудники уже вышли из подъезда после посещения пациента - в этот момент по автомобилю начали стрелять. После нескольких выстрелов в машине разбился люк. На место вызвали полицию.

Сейчас правоохранительные органы будут искать того, кто расстрелял "скорую".

В результате инцидента никто из людей не пострадал.