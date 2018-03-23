"Никакой арены здесь не будет": автор обращения прокурору - о екатеринбургской телебашне

Внимание к Екатеринбургу приковано со всех уголков России и и не только. Защитники екатеринбургской телебашни, которую планируют снести 24 марта, а на её месте построить ещё одну ледовую арену, не сдаются. Многие не верят, что уже завтра этого знакового городского объекта может не стать. Кто-то не перестаёт проводить акции и пикеты, а кто-то и вовсе решил взять её штурмом. Акция "Обними башню" перешла на новый уровень. Неизвестные забрались на вершину и призывают к референдуму.

УГМК заявляет, что построит на этом месте ещё одну ледовую арену, но как признался на днях гендиректор УГМК Андрей Козицын, концепция ледовой арены еще даже не утверждена. Накануне.RU пообщалось с председателем центрального совета Межрегионального общественного движения в защиту прав родителей и детей "Межрегиональное родительское собрание", консультант-экспертом общественной палаты Свердловской области и автором обращения к прокурору Свердловской области Германов Авдюшиным.

Вопрос: Герман Сергеевич, как Вы считаете, есть ли успех от проведения подобных акций? Почему власти Свердловской область и УГМК никак на это не реагируют?

Герман Сергеевич: Печаль нашей власти в том, что она не хочет слушать народ, её мнение. А самое главное, намереваясь снести башню, она идёт против людей. Нужна политическая воля власти, если народ избирал её, то власть должна служить народу - это самое главное.

Здесь стоит говорить и о сакральном смысле, потому что она стоит в центре России и её можно было сделать маяком страны. Все города, которые претендуют на значимость в мировой истории, они стараются построить что-то высокое. У нас это есть, но хотят снести. Желание людей к красоте и высоте разрушают. О чем тут можно говорить? Разрушая эту башню, власть показывает, что даже не знает законов.

Вопрос: Остановимся на законах. Вы - автор обращения к прокурору Свердловской области Сергею Охлапкову. О каких нарушениях идёт речь? Получили ответ?

Герман Сергеевич: Власть не знает обычных законов, повторюсь. Например, градостроительный кодекс говорит нам о том, что сооружения свыше 100 м - уникальные. Прокурору мы как раз об этом написали. Конечно, пока идут одни отписки. Мы вчера были Следственном комитете на приёме у генерала и встретили там министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, который стал меня обвинять в нелогичном обращении, мол, я не профессионал, а он всё знает. Начал говорить, что нет возможности провести экспертизу по достройке телебашни, все нормы постройки - старые. Получается, все сооружения, которые были построены до новых законов, надо сносить?

Вопрос: В документе Вы указывали на наличие якобы коррупционной составляющей. Считаете, что виновные должны быть привлечены к ответственности?

Герман Сергеевич: Да, коррупционная составляющая, скорее всего, существует. В чем это заключается, смотрите, вот эту землю в центре России купили за 500 млн руб., а эту башню оценили в 66 млн руб. Извините, ко мне люди обращались и говорили, что готовы вложиться в достройку, единственный момент - ставка. Какая ставка? Нулевая ставка коррупционной составляющей. У меня есть множество вариантов, как это сделать и воплотить. Тогда ни одна копейка не уйдет, построится всё в срок, и будет это народное достояние.

Вопрос: Если же телебашню снесут, какова вероятность того, что на этом месте появится ледовая арена?

Герман Сергеевич: Никакой арены здесь не будет. Банально - ещё один жилой комплекс. На сегодняшний момент для ледовой арены нет ни одного условия: ни места для парковки, ни подъездных путей. В итоге, если её снесут, скажут: "Ребята, простите, мы посчитали - невыгодно. Построим лучше жилой комплекс", - понимаете? Как говорит молодежь: "Всё будет тупо и банально".

Вопрос: А как относитесь к тому, что башню не признали объектом культурного наследия?

Герман Сергеевич: А это провокация. Она не является объектом культурного наследия по определению, она является уникальным, архитектурным, градостроительным объектом. Башня могла быть объектом культурного наследия, если бы была законченна. И в зависимости от того, какой она бы обладала формой, можно было говорить о культурном наследии.

Вопрос: В обращении Вы писали, что в Межрегиональное родительское собрание поступали обращения от неравнодушных граждан: примерно сколько людей обратилось?

Герман Сергеевич: Сегодня собрались как раз все те жители, которые ко мне и обращались, те, чьё мнение мы пытаемся отстоять. Если брать по обращениям из социальной сети, то практически каждый час люди выставляли свои обращения - в час минимум 30 человек. Мы должны спасти нашу телебашню.