Начался этап первоначальной разработки российско-китайского широкофюзеляжного самолёта

Продолжается работа над созданием российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929. Как сообщает "Жэньминь жибао", проект вступил в этап первоначальной разработки.

Соглашение о совместном проекте подписано китайской компанией COMAC и российской Объединенной авиастроительной корпорацией 25 июня 2016 года, а 22 мая 2017 года этими предприятиями была основана Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания (CRAIC), в обязанности которой входят разработка, организация, координация, управление и осуществление проекта, а также полная интеграция технологий и управление жизненным циклом продукции.

Как сообщало Накануне.RU, ещё в ноябре 2016 г. местом сборки самолёта был выбран Шанхай.