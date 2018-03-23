"Внесу альтернативный законопроект": свердловский депутат хочет вернуть Екатеринбургу выборы "сильного" мэра

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер внесет еще один закон о возврате Екатеринбургу выборов "сильного мэра".

"Возьму на себя всю ответственность за ситуацию и внесу альтернативный законопроект. Один минус, 23 марта последний день, оказывается, могут заволокитить, и документ ещё надо подготовить. Надеюсь, что все успею", - сообщил депутат.

Он утверждает, что часть екатеринбургской госдумы заявила о написании письма в ЗССО, но "пар в гудок ушел".

"У меня вопрос ко всем: вы зачем народ дурите? Ведь знаете, что белый шум это, не более того. Если уж действительно хотели что-то сделать, что вам мешало проявить законодательную инициативу год, два или три назад и внести законопроект в ЗССО. Ничего", - пишет Вячеслав Вегнер.

Напомним, что депутат Госдумы Андрей Альшевских рассказал о неком законопроекте, который может вернуть жителям Екатеринбурга выборы мэра. В настоящее время в Екатеринбурге действует система с сити-менеджером и мэром-спикером думы, избираемым по общегородскому округу. Ее хотят отменить и с сентября перейти к системе с "сильным" главой администрации, утверждаемым по итогам конкурса.