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22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


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22.03.2018
экономика ;
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У жителя Среднего Урала за долги арестовали "Мерседес" и коллекцию ружей
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Мерседес, арест (2018) | Фото: УФССП России по Свердловской области

У жителя Среднего Урала арестовали дорогой автомобиль и оружие за долги по налоговым платежам и штрафам ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, длительное время должник из Первоуральска уклонялся от погашения задолженности: не образумили его ни ограничение в праве выезда из РФ, ни постановление об аресте его расчетных счетов, ни акт о наложении ареста (описи имущества) на коллекцию ружей: Mossberg, Gustav Genschow & Co, Browning BAR II, ОПСКС и Биатлон 7-2 КО.

ружья, арест(2018)|Фото: УФССП России по Свердловской области

"Должнику было предложено предоставить для погашения задолженности "Мерседес-Бенц GL 350 CDI" судебному приставу-исполнителю, однако автомобиль владелец скрывал, в связи с чем транспортное средство было объявлено в розыск. В ходе совместного рейда, проводимого Первоуральским районным отделом судебных приставов и отделом ГИБДД по Первоуральску, оно было установлено. Для обеспечения сохранности на указанный автомобиль наложен арест. "Мерседес" отправлен на ответственное хранение на специализированную стоянку", - отметили в УФССП.

Мерседес, арест(2018)|Фото: УФССП России по Свердловской области

Как добавили в ведомстве, если в ближайшее время задолженность не будет погашена, иномарка и коллекция оружия будут переданы на оценку и реализацию на торгах территориальному органу Росимущества.

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23.03.2018 08:53 Мск | Первоуральск | информационная служба Накануне.RU
10:53 Екб


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У жителя Среднего Урала за долги арестовали "Мерседес" и коллекцию ружей
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