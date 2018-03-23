У жителя Среднего Урала за долги арестовали "Мерседес" и коллекцию ружей

У жителя Среднего Урала арестовали дорогой автомобиль и оружие за долги по налоговым платежам и штрафам ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, длительное время должник из Первоуральска уклонялся от погашения задолженности: не образумили его ни ограничение в праве выезда из РФ, ни постановление об аресте его расчетных счетов, ни акт о наложении ареста (описи имущества) на коллекцию ружей: Mossberg, Gustav Genschow & Co, Browning BAR II, ОПСКС и Биатлон 7-2 КО.

"Должнику было предложено предоставить для погашения задолженности "Мерседес-Бенц GL 350 CDI" судебному приставу-исполнителю, однако автомобиль владелец скрывал, в связи с чем транспортное средство было объявлено в розыск. В ходе совместного рейда, проводимого Первоуральским районным отделом судебных приставов и отделом ГИБДД по Первоуральску, оно было установлено. Для обеспечения сохранности на указанный автомобиль наложен арест. "Мерседес" отправлен на ответственное хранение на специализированную стоянку", - отметили в УФССП.

Как добавили в ведомстве, если в ближайшее время задолженность не будет погашена, иномарка и коллекция оружия будут переданы на оценку и реализацию на торгах территориальному органу Росимущества.