Почти четверть челябинцев не знают, что в городе пройдут саммиты ШОС и БРИКС

47,4% жителей Челябинска поддерживают проведение в городе саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Такие данные приводят социологи местного филиала РАНХиГС, опросившие 700 жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

Не поддерживают проведение международных саммитов 7,2% респондентов. Чаще такой позиции придерживаются жители города в возрасте от 18 до 30 лет и респонденты с крайне низким уровнем материальной обеспеченности.

12,4% опрошенных заявили, что их не интересует проведение в Челябинске саммитов, так отвечали мужчины в возрасте старше 50 лет, с уровнем материального достатка ниже среднего.

Стоит отметить, что 24% горожан вообще ничего не знают о проведении саммитов.

Напомним, на подготовку Челябинска к международным саммитам потребуется до 50 млрд рублей. В городе будет построен общественно-деловой центр, набережная, конгресс-холл "Таганай 2020", гостиницы. Челябинский цирк и аэропорт ждет реконструкция. Будут решены и экологические проблемы: рекультивирована свалка, а выбросы к 2020 году будут снижены на треть.