В Псковской области автобус из Белоруссии попал с ДТП: пострадали дети

Не менее 18 человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении туристического автобуса из Белоруссии с Киа Rio в Псковской области.

Среди пострадавших - семеро детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Всего в автобусе находились 50 человек, среди которых 11 детей.

ДТП произошло возле населенного пункта Лудони на федеральной автодороге Р-23 "Псков".

Ранее сообщалось, что следствие проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Томской области. В автоаварии 21 марта погибли водители автотранспортных средств и пострадали дети.