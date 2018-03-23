Югра запросила дополнительных трудовых мигрантов

Власти Ханты-Мансийского автономного округа повысили потребность на привлечение иностранных работников. Соответствующее распоряжение правительство Югры одобрит на сегодняшнем заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

Межведомственная комиссия согласовала заявки семи работодателей на привлечение дополнительных мигрантов в 2018 г. в количестве 273 человек. 70 человек из них приглашает нижневартовская Восточная торговая компания "Эдельвейс", это граждане Китая. КТС "ЮСЕН" из Сургута привезет 60 строителей из Кореи, а "Технопарк" из Ханты-Мансийска предпочитает нанимать работников из Турции, заявка компании - 62 человека.

Иностранцы в ХМАО также работают массажистами, поварами, жестянщиками, архитекторами и инженерами. В текущем году квота для ХМАО составляет 464 человека, что на 36,2% меньше квоты 2017 г.